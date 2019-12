De politie houdt nog vijf personen vast naar aanleiding van de ongeregeldheden in Duindorp van de afgelopen dagen, maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

Een woordvoerder van het OM bevestigt aan NU.nl dat het vijftal vastzit vanwege "zwaardere feiten". Het onderzoek naar hun zaak loopt nog.

Twee andere personen zijn na hun aanhouding naar huis gestuurd, maar hebben een dagvaarding ontvangen en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. Volgens de woordvoerder hebben zij zich schuldig gemaakt aan "openlijk geweld richting de politie".

In aanloop naar hun zitting hebben de twee een gedragsaanwijzing opgelegd gekregen. Zo mogen ze 's avonds niet op het Tesselseplein komen en rond de jaarwisseling in Duindorp niet de straat op.

Op het Tesselseplein verzamelden zich de afgelopen dagen geregeld grote groepen jongeren. (Foto: Pro Shots)

Meerendeel opgepakte personen is minderjarig

In totaal zijn sinds zaterdag 34 personen aangehouden vanwege de onrust in Duindorp: 23 minderjarigen en 11 meerderjarigen. Zij werden verdacht van openlijke geweldpleging, brandstichting, belediging, het niet opvolgen van de aanwijzingen van de politie, overtreding van het vuurwerkbesluit en van het samenscholingsverbod.

De jongste verdachte is 11 jaar, de oudste 58 jaar. Het merendeel van hen komt uit Duindorp. De meesten hebben boetes en taakstraffen opgelegd gekregen. Een eerder bericht over een negenjarige die was opgepakt met een molotovcocktail kon de woordvoerder van het OM niet bevestigen.

Voor de minderjarigen geldt het jeugdstrafrecht. Zij hebben daarom aangepaste straffen gekregen, die volgens de woordvoerder gericht zijn op "straffen en opvoeden". Of er ook minderjarigen zwaardere vergrijpen hebben gepleegd, werd niet bevestigd.

Onrust in Duindorp om verbod vreugdevuren

Sinds zaterdagavond was het onrustig in Duindorp vanwege de onzekerheid over de vreugdevuren. Dinsdag maakte de gemeente Den Haag bekend definitief geen vergunning te verlenen voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Duindorp en Scheveningen.

De afgelopen dagen werd er extra gepatrouilleerd door de politie en was ook de ME aanwezig.