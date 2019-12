De man die op 18 maart een aanslag pleegde op een tram in Utrecht krijgt door de rechtbank in Utrecht André Seebregts toegewezen als zijn advocaat als hij blijft weigeren zelf een raadsman te nemen. Dat bevestigt Seebregts aan NU.nl na berichtgeving in het AD.

Seebregts nam al eerder de verdediging van T. op zich, maar werd door de man geweigerd omdat hij geen advocaat wilde. T. zegt de rechtbank niet te erkennen en om die reden ook geen raadsman te willen.

De rechtbank heeft de mogelijkheid om T. te verplichten een advocaat te nemen omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar en zwakbegaafd is. Dat blijkt uit het onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC), dat is ingezien door het AD en deze conclusies worden bevestigd door betrouwbare bronnen aan NU.nl.

Volgens de rechtbank is T. onvoldoende in staat zijn eigen belangen te behartigen en moet hij worden bijgestaan door een advocaat. Dat zal Seebregts worden als T. niet zelf een andere advocaat kiest. Seebregts wil verder geen commentaar geven omdat hij nog niet officieel de raadsman is van de man.

De rechtszaak tegen T. gaat maandag 16 december verder met een zogenoemde regiezitting waarin eventuele onderzoekswensen kunnen worden ingediend.

De rechtbank acht het van belang dat T. op de zitting is omdat het in zijn belang is dat de stand van het onderzoek in zijn aanwezigheid wordt besproken. Daarom is hij verplicht te komen.

Man zegt vanuit geloof te hebben gehandeld

De 38-jarige T. heeft bekend dat hij in maart van dit jaar het vuur heeft geopend in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hij schoot ook buiten het voertuig op auto's en omstanders.

De man zegt te hebben gehandeld vanuit zijn geloof in Allah en het feit dat westerlingen moslims doden. Het OM gaat dan ook uit van een terroristisch motief.

Door het vuurwapengeweld kwamen in totaal vier personen om het leven. Een vrouw van 19 en twee mannen van 28 en 49 stierven ter plekke. Een 74-jarige man uit De Meern overleed tien dagen later aan zijn verwondingen.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt vermoedelijk plaats op 2, 3, 5 en 6 maart.