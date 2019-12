Geen van de vier personen die dinsdagavond rond 23.00 uur werden aangehouden in Duindorp woonden in die Haagse wijk, meldt de politie woensdag. Zij kregen een boete omdat ze na "herhaaldelijke aanwijzingen van de politie" niet weggingen. Het gaat om twee jongens van vijftien en zestien jaar en twee mannen van 21 en 23 jaar.

Rond 19.00 uur hield de politie ook een zestienjarige Hagenaar aan die zwaar vuurwerk en brandbare stoffen bij zich had. Volgens de politie was hij mogelijk op weg naar Duindorp. Hij zit nog vast.

De gemeente Den Haag had de politie opgedragen mensen die niet in Duindorp thuishoorden buiten te houden. Agenten hielden daarom verkeerscontroles op toegangswegen richting de wijk in Scheveningen.

In Duindorp zelf reed de hele avond veel politie en ME rond. Tot grote rellen en buitenbrandjes kwam het echter niet. Wel werd er soms vuurwerk afgestoken en werden journalisten uitgescholden. Groepen jongeren hielden zich net als voorgaande avonden op het Tesselseplein op.

Gemeente verbiedt vreugdevuren definitief

Aanleiding voor het verscherpte toezicht was dat de gemeente dinsdag definitief besloot om geen vergunning te verlenen voor de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen tijdens de jaarwisseling. De politie en de ME waren daarom extra goed voorbereid op eventuele rellen.

Sinds zaterdagavond was het onrustig in Duindorp vanwege de onzekerheid over de vreugdevuren. De afgelopen dagen werden tientallen aanhoudingen verricht voor onder meer het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging.

Onder de arrestanten waren meerdere minderjarigen, onder wie een negenjarig kind met een molotovcocktail.