De politie is woensdag een onderzoek naar de dood van een man in een asielzoekerscentrum in Weert gestart. Een 29-jarige medebewoner is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood.

De politie houdt rekening met meerdere scenario's, maar gaat vooralsnog uit van een misdrijf.

Het lichaam van de man werd woensdagochtend aangetroffen bij de opvanglocatie voor vluchtelingen. Even daarvoor had de politie een melding over een mogelijke vechtpartij ontvangen.

Eerder overlast in azc in Weert door 'Dublingangers'

Het asielzoekerscentrum in Weert kreeg in 2018 te maken met ongeregeldheden. Zo'n dertig 'Dublingangers', mensen die steeds in een ander land asiel aanvragen als ze ergens zijn uitgeprocedeerd, veroorzaakten veel overlast in en rondom het asielzoekerscentrum.

De gemeente zette daarom statushouders in als 'ogen en oren' in het asielzoekerscentrum. Door dagelijks gesprekken te voeren met de bewoners, hoopte de gemeente signalen van onvrede eerder op te vangen.