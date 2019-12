Bij een broodfabriek op een industrieterrein in Roermond woedt woensdagochtend een zeer grote brand. Vanwege explosiegevaar is het gebied rond het gebouw ontruimd, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord.

De fabriekshal is niet meer te redden, laat een brandweerwoordvoerder rond 8.45 uur weten. Het bijbehorende kantoorgebouw is wel behouden gebleven.

De brand brak rond 6.40 uur uit. Op dat moment waren meerdere personeelsleden aan het werk. Zij wisten het pand tijdig te verlaten. Niemand raakte gewond.

Meerdere brandweereenheden zijn aanwezig om de uitslaande brand te blussen. Binnen een straal van 400 meter mogen alleen hulpverleners komen vanwege de kans op exploderende grascilinders in de fabriek. Bij de brand komt ook veel zwarte rook vrij, veroorzaakt door brandende transportbanden, aldus de woordvoerder.

De brandweer adviseert omwonenden in de wijk Donderberg om ramen en deuren te sluiten. Ook is het luchtalarm afgegaan en is er een NL-Alert verstuurd.

Het bedrijf Mission Foods is in het gebouw gevestigd. Deze van oorsprong Amerikaanse fabrikant produceert verschillende Mexicaanse broodsoorten en tortilla's.