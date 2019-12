In 2018 overleden gemiddeld dertien mensen per dag door een ongelukkige val, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde.

In 2018 overleden 4.628 Nederlanders binnen dertig dagen door een ongelukkige val, bijna 600 meer dan het jaar daarvoor. Driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder.

Het CBS schaart onopzettelijk vallen, struikelen of uitglijden onder een ongelukkige val. Mensen die overlijden na een val met een voertuig zoals een scootmobiel of rollator zijn niet meegerekend.

Het aantal doden door een ongelukkige val stijgt al jaren. Een deel daarvan relateert het CBS aan de vergrijzing; de meeste mensen die overlijden na een val zijn 80 jaar of ouder. Toch ziet het CBS ook bij een correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking dat de afgelopen vier jaar steeds meer mensen overlijden als gevolg van een val.

Tussen 2013 en 2017 werden jaarlijks tussen de 66.000 en 70.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen na een ongelukkige val. Vaak is dat bij tachtigplussers na een val uit bed of van de trap. In 2017 werden twee keer meer vrouwen boven de tachtig in het ziekenhuis opgenomen na een val dan mannen.