In de Haagse wijken Duindorp en Scheveningen is het dinsdagavond niet tot grote ongeregeldheden gekomen. Wel zijn er in Duindorp rond 23.00 uur vier mensen aangehouden, het is nog onduidelijk waarvoor. Eerder op de dag maakte de gemeente bekend dat het definitief geen vergunning verleent voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling, waardoor de politie en ME zich opnieuw hadden voorbereid op een onrustige avond.

In Duindorp reed veel politie en ME door de wijk, maar tot rellen en buitenbrandjes is het niet gekomen. Wel werd er soms vuurwerk afgestoken en zijn journalisten uitgescholden en gemaand de wijk te verlaten. Groepen jongeren stonden net als voorgaande avonden op het Tesselseplein.

In Scheveningen, waar voorgaande avonden geen ongeregeldheden plaatsvonden, zijn enkele buitenbrandjes gemeld, die snel geblust konden worden door de brandweer. Ook in andere delen van Den Haag woedden kort een paar brandjes, voornamelijk in vuilcontainers.

De politie hield op de toegangswegen richting Duindorp verkeerscontroles om te voorkomen dat mensen die niet in de wijk thuishoorden, buiten te houden.

Waarnemend burgemeester Remkes brengt bezoek aan Duindorp

De waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes heeft dinsdagavond een kort bezoek gebracht aan Duindorp. "Hij heeft kort gesproken met wat inwoners en mensen van de ordedienst. Het was rustig in de wijk", aldus een woordvoerder.

Remkes is voornemens om ook tijdens de jaarwisseling Duindorp in te gaan. "Ik ben dan van plan om mee te gaan met de politie en brandweer", zei hij eerder op de dag.

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen laat in een reactie op Facebook weten dat ze "strijdbaar blijven om volgend jaar wel een vergunning te verkrijgen".

Sinds zaterdag onrustig in Duindorp

Zaterdagavond ontstond de eerste onrust in Duindorp, nadat Remkes liet weten dat de vreugdevuren "hoogstwaarschijnlijk" geen doorgang zouden krijgen. In totaal zijn er de afgelopen dagen tientallen aanhoudingen verricht vanwege het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging.

Onder de gearresteerden waren opvallend veel minderjarigen. Zo werd zaterdag een negenjarig kind opgepakt met een molotovcocktail.