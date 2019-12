De Haagse burgemeester Johan Remkes gaat de komende dagen Duindorp in om daar met buurtbewoners te praten over de rellen van de afgelopen dagen. Remkes zei dat dinsdagmiddag nadat het Haagse college geen vergunning verleende voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.

"Ik ben van plan om de nodige aandacht (aan Duindorp, red.) te geven, al is het even afwachten wat daar de reactie is", zei Remkes.

De waarnemend burgemeester is voornemens om tijdens Oud en Nieuw ook Duindorp in te gaan. "Ik ben dan van plan om mee te gaan met de politie en brandweer."

Remkes wil dat er hard wordt opgetreden tegen de relschoppers en zei er alles aan te doen om hen tot na de jaarwisseling vast te zetten.

Een avondklok voor Duindorp instellen overweegt de burgervader op dit moment niet. "Dat kan natuurlijk niet. Je moet je voorstellen dat je dan ook 95 tot 98 procent van de goedwillende mensen straft, als gevolg van het gedrag van een paar procent. Dat moet je niet willen."

Wel overweegt de burgemeester gebiedsverboden op te leggen en kondigde hij aan dat de schade wordt verhaald op de daders.

'Ik heb gevoelens van afschuw gehad'

Remkes wilde niet zeggen of en welke extra veiligheidsmaatregelen er voor dinsdagavond genomen zijn. Vanwege het besluit van het Haagse college worden opnieuw ongeregeldheden in Duindorp en mogelijk ook Scheveningen verwacht.

Hij wilde zich niet uitlaten over wat voor ongeregeldheden hij verwacht, maar de situatie baart hem wel zorgen. "Ik heb mij de afgelopen dagen de grootst mogelijke zorgen gemaakt en gevoelens van afschuw gehad. Dat zal niet anders zijn als het weer gebeurt."

Een oplossing om nieuwe rellen te voorkomen heeft Remkes niet. "In absolute zin kun je het gedrag van mensen nooit met 100 procent zekerheid sturen. Het enige wat je kunt doen is laten zien dat je heel lage tolerantiegrenzen hebt."

Volgens Remkes ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de ouders van de relschoppers. Hij verwacht van hen dat ze hun kinderen aanspreken op hun gedrag.

Tientallen aanhoudingen verricht tijdens rellen

De ongeregeldheden in Duindorp ontstonden zaterdagavond voor het eerst, nadat burgemeester Remkes had aangekondigd dat voor de vreugdevuren "hoogstwaarschijnlijk" geen vergunning zou worden afgegeven. Dinsdag is dus besloten dat die vergunning definitief niet wordt verleend.

De Mobiele Eenheid (ME) moest meerdere keren in actie komen en er werden in totaal tientallen aanhoudingen verricht.