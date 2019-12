Door een stroomstoring bij netbeheerder Stedin in Woerden rijden er dinsdag tot na de avondspits geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam, Den Haag en Leiden, meldt ProRail.

Vanwege de storing kunnen er geen treinen van en naar Woerden rijden. Dat station ligt op de trajecten Utrecht-Den Haag, Utrecht-Rotterdam en Utrecht-Leiden.

De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan damwanden in Woerden, vertelt een woordvoerder van Stedin. Daardoor zijn stroomkabels die naar een voedingsstation van ProRail lopen geraakt. Normaal kan de spoorbeheerder gebruikmaken van een back-up, maar ook de kabels die dat systeem van stroom voorzien, zijn beschadigd.

Monteurs van Stedin zijn bezig de storing te verhelpen, maar volgens de zegsman is dit euvel "vrij complex".

Volgens de NS duurt het tot ongeveer 19.30 uur totdat de storing is opgelost. Reizigers worden via de NS-reisplanner geadviseerd om te reizen via Amsterdam-Zuid en Schiphol. Het gevolg is dat treinen tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Schiphol en Leiden overvol zitten.

Een vol perron op station Schiphol Airport. (Foto: NU.nl/Lisa Lin)