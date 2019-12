De politie heeft dinsdag een 74-jarige man uit Rotterdam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Aziz Mohammad in 1991. Het veertigjarige slachtoffer werd destijds in de kofferbak van zijn auto gevonden nadat hij met geweld om het leven was gebracht.

Dankzij DNA-onderzoek en het programma Opsporing Verzocht is de verdachte in beeld gekomen, zo stelt de politie.

Het slachtoffer was zes jaar voor zijn dood naar Nederland gekomen vanuit zijn geboorteland Pakistan. Hij had vijf kinderen en "droomde ervan hen een beter leven te geven", zo werd eerder bekendgemaakt.

Na een werkdag op zaterdag 7 september ging de man een film kijken en eten bij een familielid. Hij zou doorrijden naar zijn Nederlandse vrouw, met wie hij een schijnhuwelijk had, en vervolgens naar een feest gaan bij de Pakistaanse ambassade in Den Haag. Daar is hij nooit aangekomen.

Op zondag 8 september werd zijn lichaam in de kofferbak van zijn eigen auto aangetroffen, die geparkeerd stond in Rotterdam. Hij was vastgebonden en met geweld om het leven gebracht.