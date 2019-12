Den Haag heeft dinsdagmiddag definitief geen vergunning afgegeven voor vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen tijdens de jaarwisseling. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) schrijft dat in een brief aan de Haagse gemeenteraad.

"Vanzelfsprekend begrijpen wij dat, na de ontstane praktijk waarin de afgelopen jaren vreugdevuren plaatsvonden, de teleurstelling bij de organisatoren, de bouwers en andere betrokkenen groot is", aldus het college.

De hulpdiensten hebben geen positief advies uitgebracht over het laten plaatsvinden van de vreugdevuren dit jaar, zo stelt het Haagse college. De organisatoren hebben het vervolgens ook nagelaten de stukken die ze moesten aanleveren te verbeteren of aan te vullen.

Het besluit van het Haagse college komt dan ook niet als een verrassing. Een week geleden schreef burgemeester Johan Remkes al in een brief aan de gemeenteraad dat er "hoogstwaarschijnlijk" geen toestemming zou worden gegeven voor de vreugdevuren. Tijdens de vorige jaarwisseling ontstond een vonkenregen omdat er te veel hout was gebruikt en de wind verkeerd stond.

Onrust in wijk Duindorp

Duindorp stelde vorige week al geen vreugdevuur meer te organiseren, omdat de gemeente Den Haag "na haar eigen falen de afgelopen jaren dit jaar 0,0 procent aandeel wil hebben in de realisatie hiervan en het geheel eigenlijk uitzichtloos wil schrappen uit het Haagse straatbeeld".

Uit de brief van het college blijkt dat de organisatie een paar dagen na deze 'intrekking' te hebben gezegd "uit emotie gehandeld te hebben" en tóch het vreugdevuur te willen organiseren.

De laatste dagen was het onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Maandagavond werden twaalf mensen aangehouden, waarvan er zes minderjarig waren. Ook op zondag- en zaterdagavond moest de Mobiele Eenheid (ME) in actie komen en werden aanhoudingen verricht.