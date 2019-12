Het onderzoek naar de vermeende politieke bemoeienis bij de vraag of Geert Wilders vervolgd moest worden voor zijn uitspraak over 'minder Marokkanen' heeft vertraging opgelopen. Pas in februari worden de resultaten verwacht, zo schrijft justitieminister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Dit betekent dat de conclusies te laat zijn om door het gerechtshof te worden meegenomen in het proces tegen de PVV-leider. Tegen De Telegraaf zegt Wilders dinsdag dat hij dan ook om uitstel zal gaan vragen.

Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops heeft meerdere malen bepleit dat de inmenging overduidelijk was. Er zijn mailberichten opgedoken tussen ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarin inhoudelijk wordt gesproken over de strafzaak. Zo wordt er geopperd het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) van tevoren in te zien.

Het OM heeft hierop laten weten dat deze berichten nooit de officieren van justitie hebben bereikt die zich met de zaak hebben beziggehouden, en dat daarom van beïnvloeding geen sprake was.

In de eerste aanleg werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Er werd geen straf opgelegd. Het OM heeft onlangs weer een boete van 5.000 euro geëist.