De 35-jarige man die drie tieners zou hebben neergestoken vrijdag in het centrum van Den Haag wordt vooralsnog verdacht van drievoudige poging tot moord, dan wel poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling, meldt het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dinsdag dat de verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten. Over zijn motief is nog altijd niets duidelijk. Bij de verhoren liet de man niets los over vrijdagavond, aldus het OM.

Bij de steekpartij raakten twee vijftienjarige meisjes uit Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en een dertienjarige jongen uit Den Haag gewond. De drie slachtoffers kenden elkaar niet. Zij mochten het ziekenhuis dezelfde avond nog verlaten.

De politie hield de verdachte zaterdagmiddag aan bij een daklozencentrum in het centrum van Den Haag. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De steekpartij vond vrijdagavond plaats bij de Hudson's Bay aan de Grote Marktstraat. Vanwege Black Friday was het erg druk in het centrum.