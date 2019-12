De politie heeft dinsdag acht mensen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de verkoop van honderden wapens aan criminelen. Het gaat volgens de politie om een zeer professionele bende.

De verdachten zijn tussen de 22 en 42 jaar oud en komen uit Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Gouda en Huis ter Heide. Vijf van de aangehouden personen zouden bovenaan de criminele organisatie hebben gestaan. Drie van hen zijn familieleden.

Dinsdagochtend viel de politie twee bedrijfspanden en twaalf woningen binnen door heel Nederland. Hierbij zijn onder andere twee handvuurwapens aangetroffen, 60.000 euro, twee dozen munitie en 200 kilo vuurwerk. De wapens op de foto bij dit artikel zijn eerder in dit onderzoek in beslag genomen.

Arjan de Zwart, hoofd regionale recherche Rotterdam laat weten dat er maar weinig wapens in beslag zijn genomen omdat het om een "zeer professionele groep ging die zich niet brandt aan het bezit van vuurwapens". Dit betekent dat veel van de verkochte wapens nog in omloop zijn.

De politie zegt geen direct zicht te hebben gehad op de wapentransacties, anders hadden agenten wel ingegrepen, maar door "heimelijk" onderzoek gaat de politie toch uit van tientallen leveringen.

De politie viel op verschillende plekken binnen (Foto: Politie)

Wapens kwamen binnen vanuit Kroatië en Slowakije

Volgens de politie kwamen de wapens binnen vanuit onder andere Slowakije en Kroatië en werden deze "razendsnel" doorverkocht "vanwege risicoreductie" en "de grote vraag" van criminelen.

Het onderzoek naar de vermeende criminele groepering startte in 2018. De verdenking is dat zij sinds 2015 betrokken zijn geweest bij de handel in wapens. De verdachten zitten in volledige beperking wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie hoopt met de aanhouding van deze personen ook de groeperingen in beeld te krijgen die de wapens hebben afgenomen.