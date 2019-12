De politie viel dinsdag panden op vijftien plekken in Nederland binnen in een groot onderzoek naar wapenhandel, bevestigt de politie na berichtgeving door de NOS.

De invallen vonden plaats in onder meer Den Haag, Capelle aan den IJssel en Zeist. Wat daarbij in beslag is genomen en of er aanhoudingen zijn verricht, kan de politie nog niet zeggen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam laat weten in het belang van het onderzoek geen commentaar te willen geven.