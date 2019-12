De politie heeft dinsdag een onbekend aantal mensen aangehouden nadat op verschillende plekken in Nederland invallen zijn gedaan in een groot onderzoek naar wapenhandel.

De invallen vonden plaats in onder meer Den Haag, Capelle aan den IJssel en Zeist. Of en hoeveel wapens er in beslag zijn genomen wordt waarschijnlijk dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam laat weten in het belang van het onderzoek geen commentaar te willen geven.