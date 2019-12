Al drie dagen achtereen sloeg in Duindorp de vlam in de pan. Inmiddels zijn tientallen mensen gearresteerd en lijkt de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) onvermijdelijk. Wat weten we tot dusver over de onrust in de Haagse wijk?

Sinds zaterdag wordt de sfeer met de dag grimmiger in Duindorp. Een dag eerder had de organisatie van het jaarlijkse vreugdevuur besloten het evenement af te blazen. De initiatiefnemers hebben geen vertrouwen meer in de gemeente en willen niet wachten op de definitieve uitspraak over de verlening van de vergunning.

Ondanks de inzet van een aantal partijen is het de organisatie naar eigen zeggen duidelijk geworden dat de gemeente Den Haag "na haar eigen falen de afgelopen jaren dit jaar 0,0 procent aandeel wil hebben in de realisatie hiervan en het geheel eigenlijk uitzichtloos wil schrappen uit het Haagse straatbeeld".

Waarnemend burgemeester Johan Remkes betwijfelt - na de vonkenregen van vorig jaar - of het toestaan van de vreugdevuren wel verantwoord is. Hij schreef eerder aan de gemeenteraad dat er geen sprake is van een aantoonbare professionele organisatie en dat informatie over brandpreventie en bereikbaarheid ontbreekt.

Zaterdagavond begon het onrustig te worden in de wijk. Volgens Regio15 werden wijkbewoners die dag via sociale media opgeroepen om bij elkaar te komen. Dit leidde vervolgens tot brandstichting en ook werd een bouwkeet omgeduwd. Ook vond de politie zelfgemaakte kraaienpoten op de weg. Waarnemend burgemeester Remkes noemt deze vondst "schokkend".

Kind van negen opgepakt met molotovcocktail

Volgens Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij heeft de onrust te maken met frustratie. "Zowel in Duindorp als in Scheveningen wordt naar de vreugdevuren toegeleefd. En nu gaat het vanwege de aangescherpte eisen niet door", zegt hij in een interview met Trouw.

De verantwoordelijkheid van de vergunningen ligt volgens hem nu volledig bij de organisatoren. "Maar zij zijn geen professionals die kunnen omgaan met vergunningen voor veiligheid en stikstofdepositie. En een veiligheidsplan moeten maken voor meer dan 25.000 bezoekers, dat vraagt ook nogal wat", aldus Wijsmuller in de krant.

De onrust op zaterdag blijkt achteraf een voorbode te zijn van een verdere escalatie. Op zondag werden niet alleen brandjes gesticht, maar barricadeerden relschoppers een weg en moesten meerdere voertuigen eraan geloven. Vanwege het gevaar voor de hulpdiensten werd besloten de ME in te zetten voor het blussen van de branden.

"Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht", reageerde Remkes. Volgens hem zijn met de handhavings- en hulporganisaties afspraken gemaakt om "in nauw overleg op te trekken en op te treden om aan deze wetteloosheid het hoofd te bieden".

Opvallend is ook dat veel minderjarigen bij de ongeregeldheden zijn betrokken. Zo werd op zaterdag een kind van negen opgepakt met een molotovcocktail. Samen met meer dan tien andere ordeverstoorders werd het kind ingerekend door de politie.

Ook op maandagavond zijn aanhoudingen verricht. Twaalf mensen, onder wie zes minderjarigen, zijn aangehouden vanwege het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging. Op sociale media is te zien hoe een agent zijn wapen trekt, nadat een automobilist roekeloos langs hem heen is gereden.

Dinsdag neemt het Haagse college een definitief besluit

In reactie op de ongeregeldheden van maandagavond liet de gemeente Den Haag aan NU.nl weten voorbereidingen te hebben getroffen, maar dat de lokale driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) niet bijeenkomt.

Dinsdag neemt het Haagse college een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Vorige week liet Remkes al weten dat deze "waarschijnlijk" niet doorgaan.

Om veiligheidsredenen kan de politie niet vertellen of er weer rellen worden verwacht of dat er extra maatregelen worden genomen. "Ook wij wachten op de beslissing van de gemeente", aldus een woordvoerder van de politie.