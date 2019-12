De politie heeft dinsdag in een langer lopend onderzoek naar groepsverkrachtingen acht mannen van 18 tot 26 jaar oud opgepakt. Drie tienermeisjes hebben aangifte gedaan van verkrachtingen op verschillende momenten door meerdere van de mannen.

"De meisjes werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep. Soms werd er geweld gebruikt", aldus de politie.

De verkrachtingen vonden plaats bij een garagebedrijf in Den Bosch. Hier heeft in april al forensisch onderzoek plaatsgevonden en zijn waardevolle spullen in beslag genomen, met het oog op de mogelijke schadevergoedingen die opgelegd kunnen worden in een rechtszaak. De verdachten komen uit Den Bosch en Rosmalen, hun woningen worden dinsdag doorzocht.

In het onderzoek heeft de politie ook naaktfoto's en "ander beeldmateriaal" aangetroffen, zo schetst de politie. De slachtoffers kwamen via sociale media in contact met de mannen.

Het rechercheteam denkt dat er meer meisjes slachtoffer zijn geworden, maar dat daarover is gezwegen uit angst voor de groep. "Nu de jongens uit de groep vastzitten, is die drempel mogelijk lager", aldus de politie.