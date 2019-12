De fundering van het Nederlandse spoornetwerk is op veel plekken nog niet geschikt voor snelle treinen, bevestigt een ProRail-woordvoerder dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf. Als het nog drukker wordt op het spoornet, dan kunnen delen gaan verzakken.

Een groot deel van de Nederlandse rails is aangelegd op zwakke klei- of veengrond. ProRail doet op dit moment onderzoek om rails geschikter te maken voor de toekomstplannen van de NS.

"De ondergrond moet op veel plekken worden verstevigd om het treinverkeer klaar te maken voor het verwachte massagebruik", legt de zegsman uit. Het gaat ook om de aanleg van nieuwe rails, wissels, bruggen en viaducten.

"Stevige zandgronden zijn schaars in Nederland. Regelmatig zakken delen van het spoor weg door gewicht van treinen en door regen en slechte afwatering. Daar zoeken we samen met aannemers oplossingen voor."

Extra investeringen gaan honderden miljoenen euro's kosten

Hoogleraar Rolf Dollevoet van de TU Delft luidt dinsdag in De Telegraaf de noodklok over het preventieve onderhoud. "We willen overal 200 kilometer per uur rijden, het liefst elke tien minuten. Dat is uitgesloten bij de huidige fundering", aldus de expert.

Dollevoet vreest dat de zwakke plekken mogelijk pas gesignaleerd worden als het eigenlijk al te laat is. Maar hij erkent dat ProRail met preventief onderhoud en extra cement onder zwakke delen een deel van de grondverzakkingen kan voorkomen.

ProRail schat dat de extra investeringen honderden miljoenen euro's gaan kosten. Het probleem doet zich volgens de spoorbeheerder overal in Nederland voor.