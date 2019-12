De politie heeft maandagavond in Duindorp twaalf mensen van 15 tot 58 jaar aangehouden, onder wie zes minderjarigen. Het was voor de derde avond op rij onrustig in de Haagse wijk. Rond middernacht werd het weer rustig.

De aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging. In Duindorp was de ME zichtbaar aanwezig, onder meer rondom het Tesselseplein.

De sfeer in Duindorp was grimmig. Zo trok een agent in burger zijn wapen nadat een auto rakelings langs hem heen reed, zegt de politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Op sociale media zijn onder meer beelden te zien waarop er zwaar vuurwerk afgaat in de buurt van de ME.

De politie meldt dat er inderdaad meerdere kleine branden in de wijk zijn geconstateerd. De brandweer laat weten dat er een kleine buitenbrand geblust is. Of de buitenbrand is aangestoken, kon de brandweer nog niet zeggen.

De politie komt dinsdag met meer informatie over de gearresteerden.

Onrust om waarschijnlijke afschaffing van vreugdevuren

In reactie op de ongeregeldheden van maandagavond zegt de gemeente Den Haag tegen NU.nl dat ze voorbereidingen heeft getroffen, maar dat de lokale driehoek maandagavond niet bijeen zal komen.

Dinsdag neem het Haagse college een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Het is in Duindorp al onrustig sinds burgemeester Johan Remkes vorige week liet weten dat deze "waarschijnlijk" niet doorgaan tijdens de komende jaarwisseling.

Zondag werden al dertien mensen opgepakt, van wie het grootste deel minderjarig is. Onder anderen een kind van negen jaar werd aangehouden, omdat het met een molotovcocktail rondliep.