Het is maandagavond voor de derde avond op een rij onrustig in de Haagse wijk Duindorp, waar de ME zichtbaar aanwezig is. Ook zijn er kleine branden geconstateerd, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl

"Wij houden alles nauwlettend in de gaten", laat de politiewoordvoerder weten. In de wijk heeft de politie maandagavond preventief meer agenten ingezet.

Op sociale media komen berichten over de onrust binnen, waaronder beelden van een kleine brand naast een kerk.

De politiewoordvoerder meldt tegenover NU.nl dat er meerdere kleine branden in de buurt zijn geconstateerd. Volgens de brandweer is er ten minste één kleine buitenbrand gemeld in Duindorp. Deze is inmiddels geblust.

Of de buitenbrand is aangestoken, kon de brandweer nog niet zeggen.

In de wijk wordt onder meer vuurwerk afgestoken en met eieren gegooid, aldus Omroep West.

Onrustig na waarschijnlijk afschaffen vreugdevuren

Het is onrustig in Duindorp sinds de gemeente vorige week liet weten dat er waarschijnlijk geen vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp zullen plaatsvinden

Zondag werden al dertien mensen opgepakt, van wie het grootste deel minderjarig is. Onder meer een kind van negen werd aangehouden, omdat het met een molotovcocktail rondliep.

Beeld van rook in Duindorp maandagavond (Beeld: Regio15)