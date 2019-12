De politie heeft afgelopen week tien jongeren aangehouden in verband met betrokkenheid bij de vechtpartij in Gorinchem waarvan beelden via sociale media werden verspreid. De verdachten komen uit Gorinchem en omgeving en zijn tussen de veertien en zestien jaar oud.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de nieuwe arrestanten vooral "omstanders en meelopers". De tien jongeren waren op verschillende manieren betrokken bij de vechtpartij; zo zijn er jongeren gearresteerd die de vechtpartij hebben gefilmd, aanmoedigingen hebben geschreeuwd en het slachtoffer hebben geduwd.

De jongeren zijn verhoord en voorlopig vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken hoe de jongeren vervolgd worden.

In totaal heeft de politie veertien aanhoudingen verricht in verband met de mishandeling in Gorinchem. Via sociale media werden beelden van de mishandeling verspreid. De beelden, waarop te zien is dat een jongen tegen de grond wordt gewerkt en wordt getrapt en geslagen, veroorzaakten veel verontwaardiging.

Twee van de eerder aangehouden jongeren worden verdacht van poging tot doodslag. Ze hebben het slachtoffer meerdere malen tegen zijn hoofd en lichaam geslagen en getrapt.