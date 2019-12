De organisatie van de Nederlandse Grand Prix, die op 3 mei in Zandvoort wordt verreden, houdt er rekening mee dat tienduizenden toeschouwers het race-evenement met de fiets zullen bezoeken. Ook bij regenachtig weer zullen fans met de fiets komen, denkt Robert van Overdijk, directeur van de GP in Zandvoort.

"Uiteindelijk is Nederland een fietsland", aldus Van Overdijk maandagochtend op het circuit van Zandvoort. "Wij zijn dan ook niet bang dat Nederlanders zich laten tegenhouden door slecht weer."

"Ik weet niet of je op maandagochtend wel eens door Amsterdam rijdt, maar of het nu wel of niet regent, de Nederlander stapt op dat moment op zijn fiets en niet in de auto", legde de GP-directeur uit.

De verwachting is dat het niet alleen druk wordt op zondag 3 mei, de dag waarop de daadwerkelijke race is. Ook op vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei worden ruim honderdduizend mensen verwacht. Dan worden de trainingen en de kwalificatie voor de GP gehouden.

Op het circuit rijdt bouwverkeer af en aan. (Foto: Job van der Plicht)

In totaal 315.000 toeschouwers naar Zandvoort

In totaal houdt de organisatie rekening met een toestroom van 315.000 toeschouwers, verspreid over drie dagen. Daarvan moeten er zo'n veertigduizend met de fiets komen.

"Ik hoop niet dat iedereen op de fiets komt. Dan weet ik niet waar ik die fietsen allemaal kwijt moet", zei Rob Langendijk, die verantwoordelijk is voor het mobiliteitsplan. "Ik weet wel waar ik er veertigduizend kwijt kan."

Die fietsenstallingen komen volgens Langendijk op "tenminste 1,5 kilometer van het circuit" te liggen. Toeschouwers uit Zandvoort en omgeving zal dan ook worden gevraagd te voet naar het circuit te komen. In totaal verwacht de organisatie dat vijftien- tot twintigduizend toeschouwers lopend naar het circuit komen.

Auto's komen Zandvoort amper in

Automobilisten die geen toestemming van de organisatie hebben, kunnen Zandvoort tijdens de racedagen niet in. Bewoners en uiteraard ook hulpdiensten kunnen dat wel gewoon.

Volgens Van Overdijk komen vijftien- tot achttienduizend buitenlandse toeschouwers naar de Grand Prix in Zandvoort. "Nieuw is dat die geen losse tickets kunnen kopen, ze moeten dat doen in combinatie met een hotelovernachting of Airbnb."

Dat het mobiliteitsplan niet één racedag, maar drie dagen achter elkaar goed moet worden uitgevoerd, baart Van Overdijk geen zorgen. "Of je het nu één keer goed doet, of drie keer maakt niet uit."

Het grootste deel van de werkzaamheden op het circuit moet in februari zijn afgerond. (Foto: Job van der Plicht)

Evenementenvergunning zondag ingediend

Terwijl tientallen graafmachines, tractoren met zand en ander bouwverkeer over het circuit reden, vertelde de GP-directeur verder dat zondagavond laat de evenementenvergunning bij de gemeente Zandvoort is ingediend.

Normaal gesproken moet dat uiterlijk acht weken van tevoren, maar de organisatie van de GP heeft dat al zo vroeg gedaan, om "het bevoegd gezag voldoende tijd te geven daar wat van te vinden", aldus Van Overdijk.

De gemeente Zandvoort, omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn overigens al betrokken geweest bij het proces voorafgaand aan het officieel indienen van de vergunning.

De belangrijkste vergunning die nog niet was aangevraagd is volgens Van Overdijk de evenementenvergunning. "Ik denk dat we nu de meeste vergunningen hebben ingediend", zei de directeur van de Nederlandse Grand Prix.

Het is volgend jaar 35 jaar geleden dat voor het laatst een Formule 1-race in Nederland werd gereden. Naast de race zullen ook verschillende grote Nederlandse dj's optreden. "Ons andere grote exportproduct naast Max (Verstappen, red.) zal ook een prominente plek krijgen", zei van Overdijk daarover. "We trekken het veel breder dan autosport alleen."

De grootste verbouwingen aan het circuit moeten in februari zijn afgerond. Dan zal het circuit ook weer in gebruik worden genomen.