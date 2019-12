De politie heeft zondagavond een kind van negen jaar oud opgepakt omdat hij rondliep met een molotovcocktail in de Haagse wijk Duindorp, zo wordt maandag bevestigd aan NU.nl. Samen met meer dan tien andere ordeverstoorders werd hij ingerekend.

Een groep mensen had zondagavond de weg gebarricadeerd, brandjes gesticht en voertuigen vernield. Om de brandweer te beschermen is uiteindelijk ook de Mobiele Eenheid (ME) ingezet.

"Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht. Dat geldt ook voor het belemmeren van hulpdiensten, onder meer door gebruik van kraaienpoten (scherpe voorwerpen die worden gebruikt om voertuigen te vertragen, red.) en het opwerpen van barricades", zo laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten.

Volgens Remkes zijn afspraken gemaakt met de handhavings- en hulporganisatie om "in nauw overleg op te trekken en op te treden om aan deze wetteloosheid het hoofd te bieden".

De verdachten zijn opgepakt op verdenking van het plegen van openlijk geweld, vernieling en baldadigheid. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten, maar moeten zich binnenkort verantwoorden.

Waarschijnlijk geen vreugdevuren dit jaar

Het is onrustig in de wijk sinds de gemeente vorige week meldde dat er dit jaar waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen plaatsvinden. Volgens de gemeente ontbreekt het aan een professionele organisatie.

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp besloot hierop de stekker eruit te trekken. De organisatie was maandag niet voor commentaar bereikbaar.