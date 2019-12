De gemeente Amsterdam heeft beveiligers ingehuurd om geldautomaten in de stad in de gaten te houden en zo hopelijk plofkraken te voorkomen. Volgens de gemeente gaat het om een breder offensief vanwege de zogenoemde donkere dagen.

De beveiligers parkeren hun busjes telkens enige tijd in de buurt van geldautomaten. Zo stond er in de nacht van zondag op maandag onder andere een busje op de Van der Pekstraat in het stadsdeel Noord.

Het beveiligingsbedrijf wordt door de gemeente ingehuurd, zo bevestigt een woordvoerder van burgemeester Halsema. "Het is onderdeel van het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief", zegt hij.

"De gemeente en politie nemen dan een aantal extra maatregelen. Van 17.00 tot 23.00 uur zetten we particulier toezicht in op onder andere winkelstraten en pleinen in het kader van overvalpreventie. In de nachturen zetten we hen in op geldautomaten, in samenwerking met de banken, maar ook op overlastlocaties."

Vorige week dinsdag kondigde Halsema al aan de "inzet van particuliere beveiligers" te overwegen. Dat schreef ze in een brief over het tekort aan agenten in de stad. De beveiligers zouden "kunnen helpen bij het verminderen van het capaciteitsprobleem en daarmee de druk op de politie verlagen".

Vorig jaar zijn tijdens het Donkere Dagen Offensief geen particuliere beveiligers ingezet. In 2017 gebeurde dat wel. Het beveiligingsbedrijf werkt in de wintermaanden ook voor de gemeente Almere.

ABN Amro sluit geldautomaten wegens plofkraken

ABN Amro besloot afgelopen week zo'n tien geldautomaten te gaan sluiten, omdat ze keer op keer worden opgeblazen en zo tot onveilige situaties leiden.

Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat er in 2019 in totaal 62 plofkraken zijn gepleegd. De geldautomaten van de ABN Amro werden het vaakst getroffen.

De bank besloot daarom geldautomaten op de meest risicovolle locaties te sluiten. Er wordt gezocht naar alternatieven voor de verdwijnende geldautomaten.