De politie heeft tijdens de ongeregeldheden in de Haagse wijk Duindorp zondagavond dertien mensen aangehouden, bevestigt een woordvoerder van de politie maandag aan NU.nl.

Een groep mensen had zondagavond de weg gebarricadeerd, brandjes gesticht en voertuigen vernield. Vanwege het gevaar voor de hulpdiensten werd besloten om in plaats van de brandweer, de ME in te zetten voor het blussen van de branden.

De verdachten zijn aangehouden voor het plegen van openlijk geweld, vernieling en baldadigheid. "Inmiddels zijn ze ook weer heengezonden. Binnenkort mogen ze zich verantwoorden voor hun daden", zegt een woordvoerder van de politie.

De politie kan nog niet bevestigen waarom het al enkele dagen onrustig is in de wijk. Mogelijk zou de onrust zijn ontstaan na de mededeling van vorige week dat er dit jaar waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen plaatsvinden. "We zijn alert", aldus de woordvoerder.

De organisatie achter het vreugdevuur in Duindorp besloot vrijdag de stekker uit het evenement te trekken, nadat er vorig jaar een vonkenregen ontstond. Eerder liet de gemeente al weten dat er tijdens komende jaarwisseling waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen zijn. Volgens de gemeente Den Haag ontbreekt het aan een professionele organisatie.