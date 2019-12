Het onderzoek van de Rijksrecherche naar een mogelijke schending van geheimhouding in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede, heeft geen verdachte opgeleverd. Het onderzoek is daarom stopgezet, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Zowel bij de politie, het OM en bij de rechtspraak is gezocht naar het lek.

"Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op details uit het onderzoek die zijn gepubliceerd in de media en die afkomstig lijken uit processen-verbaal. Deze processen-verbaal werden gebruikt bij de voorgeleiding van de verdachten bij de raadkamer van de rechtbank", zo wordt gemeld.

De kring van personen die toegang had tot deze details, is echter zo groot gebleken dat er geen verdachte kan worden gevonden.

Details over het onderzoek naar de viervoudige moord en de opgepakte verdachten verschenen in onder meer het AD. Justitie zei toen dat "getuigen of verdachten beïnvloed kunnen raken als informatie voortijdig in de media staat. Een zuiver strafproces vindt niet in de media plaats".

De drie verdachten zitten nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de vier mannen in de Van Leeuwenhoekstraat nu ruim een jaar geleden. Hun zaak wordt in het voorjaar van 2020 inhoudelijk behandeld, is de planning.