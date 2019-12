De interesse van scholieren in schoolvakken is de afgelopen acht jaar flink afgenomen. Jongens zijn vooral negatief over talen en meisjes vinden levensbeschouwing, gym en informatiekunde saaier geworden. Ook daalt het cijfergemiddelde van alle scholieren, blijkt maandag uit een onderzoek van kenniscentrum Qompas.

Voor het onderzoek heeft het kenniscentrum voor studie- en carrièrekeuze 170.000 scholieren ondervraagd.

De scholieren konden op basis van een schaal van 0 tot 100 procent laten weten hoe interessant zij de vakken vinden. 100 staat voor 'heel interessant' en 0 voor 'neutraal'. Volgens de onderzoekers nam de interesse af van 12 naar 9,5 procent.

Met name onder jongens verminderde de interesse in schoolvakken. Zo nam de interesse van jongens in havoklassen drie keer zo hard af als die van meisjes in havoklassen. De interesse van meisjes in vwo-klassen is stabiel gebleven.

Alleen de interesse in natuurkunde, geschiedenis, economie en wiskunde is in de afgelopen acht jaar gegroeid. Ook de interesse in Nederlands is afgenomen, een trend die experts zorgwekkend noemen en eerder al werd gesignaleerd op universiteiten.

Onderwijsinspectie: Kwaliteit neemt al twintig jaar af

De Inspectie van het Onderwijs luidde vorig jaar de noodklok en stelde dat het onderwijs in Nederland in de afgelopen twintig jaar slechter is geworden. Zo kunnen veel kinderen aan het einde van de basisschool niet lezen.

De docenten wijten de problemen aan het immer toenemende lerarentekort en de doorlopend stijgende werkdruk voor leraren. Dit bevestigt Qompas-directeur en onderzoeker Boris Eustatia in gesprek met de NOS.

'Ook smartphones in de klas leiden kinderen af'

"Veel lesuitval en leraren met burn-outs vertalen zich naar een lagere waardering voor vakken", stelt Eustatia. Hij noemt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Een ander probleem is de dalende stimulans van ouders. "Nederlandse gezinnen bestaan steeds vaker uit tweeverdieners. Het beeld van de moeder die het kind opvangt met een traditionele theepot, komt steeds minder voor."

In een interview met Trouw stelt Eustatia ook dat een deel van de dalende interesse van scholieren in vakken ligt bij de "snel veranderende technologie en het feit dat scholieren voortdurend zijn afgeleid door hun smartphones". Op veel scholen mogen leerlingen hun smartphone daarom niet meer meenemen in de klas.