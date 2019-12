De Mobiele Eenheid (ME) is zondagavond ingezet in de Haagse wijk Duindorp nadat een groep mensen de weg had gebarricadeerd, brandjes gesticht en voertuigen vernield.

Vanwege het gevaar voor de hulpdiensten werd besloten om in plaats van de brandweer, de ME in te zetten voor het blussen van de branden. Bepakt met stokken en helmen konden ze de groep onruststokers uiteen drijven. Het is niet duidelijk of er iemand werd gearresteerd.

De barricades werden door de ME weggehaald. Een scooter en een personenauto raakten beschadigd. Rond 23.50 uur was het naar verluidt weer rustig.

Waarom de ongeregeldheden plaatsvonden is nog niet duidelijk. Mogelijk zou de onrust zijn ontstaan na de mededeling van vorige week dat er dit jaar waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen plaatsvinden in de Haagse wijk.

Geen professionele organisatie

De organisatie achter het vreugdevuur in Duindorp besloot vrijdag de stekker uit het evenement te trekken. Eerder liet de gemeente al weten dat er tijdens komende jaarwisseling waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen zijn. Volgens de gemeente Den Haag ontbreekt het aan een professionele organisatie.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling bleken de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hoger te zijn dan was toegestaan. Er ontstond een vonkenregen die veel woningen en andere eigendommen beschadigde. De gemeente Den Haag heeft het nagelaten om in te grijpen, zo bleek later uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit leidde uiteindelijk tot het opstappen van toenmalig burgemeester Pauline Krikke.