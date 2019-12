De politie heeft geen aanwijzingen dat de 35-jarige verdachte van de steekpartij vrijdag in Den Haag een terroristisch motief had. Bij het incident aan de Grote Marktstraat raakten een dertienjarige jongen en twee vijftienjarige meisjes gewond.

De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats werd zaterdagmiddag gearresteerd bij een daklozenopvang in het centrum van de stad. Hij zit nog vast en wordt door de politie gehoord. Wat het motief voor het steekincident wel was, is nog onduidelijk.

De drie slachtoffers waren geen bekenden van elkaar. Zij werden diezelfde avond nog ontslagen uit het ziekenhuis.

De steekpartij vond plaats ter hoogte van het Hudson's Bay-filiaal op de Grote Marktstraat. Na de melding is de politie met meerdere eenheden uitgerukt en is er ter plaatse "uitgebreid onderzoek" gedaan door rechercheurs en forensisch specialisten.