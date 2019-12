In Eindhoven zijn zaterdag rond 21.45 uur twee appartementen vermoedelijk willekeurig beschoten. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde aan de Heeghtakker in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord. De woningen zijn gelegen op de vijfde en zesde etage van een appartementencomplex. De politie vond diverse kogelinslagen in ruiten. Ook een nabijgelegen boom is door het schietincident beschadigd.

De politie schrijft het incident hoog op te nemen en heeft een onderzoek ingesteld. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de bewoners van de betreffende appartementen een bewust doelwit waren.

Mensen die rond 21.45 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie in Eindhoven.