De noodzaak om mensen met autisme een extra rijkeuring te laten ondergaan, is niet aangetoond. Uit de studies waarop dit beleid is gebaseerd, zou niet blijken dat zo’n extra keuring nodig is, blijkt uit onderzoek van Reporter Radio.

De verplichting tot de keuring is gebaseerd op een advies van De Gezondheidsraad uit 2013. De Gezondheidsraad maakt bij dat advies onder meer gebruik van een onderzoek uit 2005 van de Europese onderzoeksgroep Immortal.

Hieruit blijkt weliswaar dat mensen met een psychische stoornis in het algemeen een verhoogd risico van ruim 70 procent hebben om bij een verkeersongeluk betrokken te raken. Maar de Noorse onderzoeker Truls Vaa, betrokken bij het Immortal-onderzoek, zegt dat "het niet mogelijk is om op basis van dit onderzoek, iets te zeggen over autisme en verkeersveiligheid".

Volgens de redactie van het radioprogramma baseert De Gezondheidsraad zich ook op andere onderzoeken, maar zegt zelf dat daar weinig relevante conclusies uit te trekken zijn. Volgens het CBR worden jaarlijks naar schatting ongeveer vijfduizend mensen met de diagnose autisme gekeurd.

Keuring heeft geen toegevoegde waarde

Hoogleraar autisme Wouter Staal van de Universiteit Leiden zette voor Reporter Radio van KRO-NCRV alle wetenschappelijke onderzoeken die te maken hebben met autisme en verkeersveiligheid op een rijtje.

Hij concludeert dat een keuring geen toevoegde waarde heeft, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mensen met autisme ook echt een gevaar op de weg vormen.



Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat ze de Gezondheidsraad heeft gevraagd om alle medische keuringen van het CBR nog eens goed tegen het licht te houden. De Gezondheidsraad zelf wilde niet ingaan op inhoudelijke vragen.

Autistenvereniging wil afschaffing rijkeuring

In augustus vroeg de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aan minister Cora van Nieuwenhuizen om de extra rijkeuringen voor mensen met autisme af te schaffen. Binnenkort gaan de NVA en de Gezondheidsraad in gesprek over de CBR-keuringen.

Zondagavond om 19:00 op NPO Radio1 besteedt Reporter Radio aandacht aan dit onderwerp.