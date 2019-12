De zondag begint in het midden en oosten van het land met mist die maar moeilijk oplost. In het hele land blijft het bewolkt, al kan in het noorden en noordwesten de zon af en toe doorbreken.

In de bewolkte gebieden wordt het niet warmer dan 3 graden, met de zon kan het lokaal 6 graden worden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

In het noorden kan in de avond een bui vallen, waardoor het vanwege de lage temperaturen lokaal glad kan zijn.