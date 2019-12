De twee vermiste opvarenden van een Urker viskotter zijn nog niet gevonden bij de eerste duiktocht naar het wrak, meldt het Landelijk Parket zaterdagavond. De duik zou eigenlijk vrijdag al plaatsvinden, maar dit ging niet door vanwege slechte weersomstandigheden. Duikers gaan zondag het wrak betreden. De vermisten zijn twee mannen uit Urk, van 27 en 41 jaar.

De Koninklijke Marine zond zaterdagochtend de mijnenjager Zr. Ms. Makkum naar de locatie waar de garnalenkotter UK 165, ook wel 'Lummetje' genoemd, zou zijn gezonken. De locatie van het wrak was nog niet helemaal zeker, maar kon zaterdag bij de duik bevestigd worden.

Duikers hebben de buitenkant van de kotter verkend en er zijn maatregelen genomen om zondag naar binnen te gaan. Zo is er een weg vrijgemaakt voor de duikers en is bijvoorbeeld gekeken of bepaalde objecten, zoals netten, het werk van de duikers kunnen bemoeilijken.

De vissersboot vertrok woensdag uit de haven van Den Helder om 15.57 uur. Het noodbaken van het schip stuurde donderdagochtend om 5.46 uur een noodmelding naar de Kustwacht. Dergelijke meldingen worden verstuurd wanneer het baken in aanraking komt met water.

Met een sonar lokaliseerde de marine de kotter op de bodem van de zee. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft daarna elf uur lang met meerdere reddingsboten, een kustwachtvliegtuig en twee reddingshelikopters gezocht naar de opvarenden, totdat de zoekactie werd gestaakt.

Tijdens de zoekactie donderdag deden er ook tien tot vijftien vissersboten mee aan de zoekactie van de KNRM. De Kustwacht coördineerde deze deelname van viskotters.

Harde wind, hoge golven en sterke stroming zorgden ervoor dat de zoekactie pas zaterdag weer hervat kon worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde eerder al een onderzoek in naar het vergaan van de viskotter.

Viskotters voeren donderdag in een linie tijdens de zoektocht naar de verdwenen boot. (Foto: Kustwacht Nederland)