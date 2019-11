Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert mensen in Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland om zaterdag geen hout te stoken in bijvoorbeeld een open haard.

Het RIVM geeft het zogenoemde stookalert af vanwege de ongunstige weersomstandigheden in de zes provincies.

Volgens het KNMI is er in de genoemde provincies zaterdag weinig wind en een dunne onderste luchtlaag. Daardoor zou de rook blijven hangen, wat tot gezondheidsklachten en geurhinder kan leiden.

De ongunstige omstandigheden blijven tot zondagochtend aanhouden. Daarna wordt de luchtkwaliteit verbeterd door een noordwestelijke wind.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), benzeen en koolmonoxide.

Vooral mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last hebben van de rook. Het RIVM benadrukt echter dat het slecht voor iedereen is om de rook in te ademen.