Bij een steekpartij aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn vrijdagavond meerdere gewonden gevallen. De politie meldt dat er gezocht wordt naar een man van ongeveer vijftig jaar oud.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het incident ter hoogte van de Hudson's Bay heeft plaatsgevonden. Of de steekpartij binnen of buiten de winkel is gebeurd, kan de woordvoerder niet bevestigen.

Vanwege Black Friday is het erg druk in het centrum. De Grote Marktstraat is afgezet door de politie.

Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse.

Meer informatie volgt.