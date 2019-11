Bij een steekpartij aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn vrijdagavond drie gewonden gevallen. De politie meldt dat er gezocht wordt naar een man van ongeveer vijftig jaar oud. De toedracht en het motief van het incident zijn nog onbekend.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het incident ter hoogte van de Hudson's Bay heeft plaatsgevonden. Of de steekpartij binnen of buiten de winkel is gebeurd, kan de woordvoerder niet zeggen.

Een persoon is aangehouden maar dit is niet de verdachte van het incident, meldt de woordvoerder. Waarom deze persoon wel is aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.

Vanwege Black Friday is het erg druk in het centrum. Een deel van de Grote Marktstraat is afgezet door de politie. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder speciale eenheden van de brandweer.

De politie laat weten via Twitter dat ze uitgebreid onderzoek doen naar het steekincident. "In verband met de complexiteit en zorgvuldigheid kost dit tijd. We begrijpen dat er veel vragen leven. Zodra wij meer weten, melden we dit via dit kanaal." Getuigen worden verzocht zich te melden.

Meer informatie volgt.