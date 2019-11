De vechtpartij in Gorinchem op vrijdag 15 november, waarvan filmbeelden werden verspreid op sociale media, was één van in totaal zes incidenten in dezelfde week. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Inmiddels zijn er vijf minderjarige jongens aangehouden, waarvan er drie langer vast blijven zitten en twee zijn geschorst onder voorwaarden.

Op de dag van het gefilmde voorval waren er nog twee andere vechtpartijen in Gorinchem. Op 8 en 12 november waren er ook al twee vechtpartijen in de gemeente en op de zondag na de incidenten was er opnieuw een geweldincident in Gorinchem. Hierbij mishandelden twee personen een ander slachtoffer.

De politie kon vijf verdachten aangehouden na het analyseren van verschillende beelden en aanvullend onderzoek. De vijf personen zijn voorgeleid en worden verdacht van openlijke geweldpleging. De jongste van de verdachten is veertien jaar, de oudste zestien.

Twee van de jongens worden verdacht van poging doodslag, omdat zij hun slachtoffer meerdere malen tegen het hoofd en lichaam hebben geraakt. Een van de verdachten zou ook een meisje van dezelfde leeftijd met een mes hebben bedreigd.

Het geschorste tweetal blijft verdachte in het onderzoek. Hun schorsing is onder de voorwaarden dat ze naar school blijven gaan en zich aan een contactverbod met betrekking tot de medeverdachten houden. Het OM en de politie sluiten niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.

De zaak begon te rollen nadat een video op sociale media rondging, waarin te zien is hoe een jongen tegen de grond wordt gewerkt en vervolgens wordt getrapt en geslagen. Deze beelden wekten veel afschuw.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat het vijf incidenten in één week betrof en er naast het gefilmde incident nog drie vechtpartijen op dezelfde dag plaatsvonden in Gorinchem. Dit klopte niet. In totaal waren er zes incidenten en naast het gefilmde incident op vrijdag waren er nog twee andere vechtpartijen in de gemeente die dag.