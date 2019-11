De recherche heeft woensdag twee jongens van veertien en vijftien jaar aangehouden op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling door het spannen van een visdraad in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie vrijdag. Een snorfietser die een kind achterop had, liep oogletsel op toen hij tegen de draad reed en viel.

De jongens spanden op 19 oktober in de buurt van winkelcentrum de Herenhof twee visdraden: één op enkelhoogte met een dun draad en één op heuphoogte met een dikker draad.

Door het dikkere draad raakte de snorfietser gewond. Volgens de politie is op dit moment nog niet duidelijk of de man volledig van zijn letsel zal herstellen.

De recherche kwam de jongens op het spoor aan de hand van diverse meldingen en getuigenverklaringen. Beide jongens bekenden en zeiden spijt te hebben van hun daad.

Na het verhoor mochten de tieners weer naar huis. Zij moeten binnenkort voor de kinderrechter verschijnen.