Het Advies- en Meldpunt Verwarde Personen en de medewerkers van het wijkteam in Rotterdam hebben zorgvuldig gehandeld naar aanleiding van de meldingen over de 24-jarige student Joël S., oordeelt een onderzoeksrapport van het gemeentelijk zorgconsulaat. S. wordt verdacht van het doodsteken van zijn 21-jarige huisgenote, de Amerikaanse Sarah Papenheim.

De 21-jarige studente werd vorig jaar december dood aangetroffen in het studentencomplex waar zij en de verdachte woonden in Rotterdam-Kralingen.

Het Advies- en Meldpunt Verwarde Personen ontving een week voor haar dood een melding over S., welke gelijk werd doorgezet naar het wijkteam. De leden van het wijkteam gingen daaropvolgend op huisbezoek. Zij signaleerden daar een zorgelijke situatie, maar er was volgens hen geen sprake van een acute dreiging.

De medewerkers spraken destijds ook met het 21-jarige slachtoffer. Zij vertelde hen dat zij haar huisgenoot achteruit zag gaan de afgelopen zes maanden. Hij zou vaak onder invloed zijn en dingen zien die er niet waren. Ze kreeg het advies om het alarmnummer te bellen of weg te gaan als zij zich niet meer veilig voelde.

'S. was meewerkend en coherent'

Een paar dagen later besloten de medewerkers onaangekondigd op bezoek te gaan. In dat gesprek zou S. "meewerkend en coherent" zijn overgekomen. Het slachtoffer waarschuwde hen dat de situatie ernstig is, waarop de hulpverleners besloten sneller contact op te nemen met de verdachte.

De Amerikaanse studente werd twee dagen later dood aangetroffen in het studentencomplex. S. werd dezelfde dag aangehouden door de politie op het station van Eindhoven.

Het Openbaar Ministerie eiste woensdag tien jaar cel met tbs en dwangverpleging.

Onderzoek: 'Medewerkers handelden zorgvuldig'

Het onderzoek van het zorgconsult oordeelt vrijdag dat de medewerkers op een zorgvuldige wijze hebben gehandeld. Volgens het onderzoek beschikken de hulpverleners over voldoende ervaring om te kunnen oordelen of een onmiddellijke interventie van de politie of Crisisdienst nodig was. Op basis van hun huisbezoek was dit niet het geval.

Volgens het zorgconsult is de dood van Papenheim "ongelooflijk triest", maar valt de medewerkers niets te verwijten.