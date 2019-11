De Rijksrecherche begint een onderzoek naar het lekken van delen van het dossier Ruinerwold naar De Telegraaf, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het OM laat weten geschokt te zijn. "Het lekken en het publiceren van deze stukken hebben een persoonlijke impact op de slachtoffers, naast de schade aan het lopende opsporingsonderzoek."

De Telegraaf publiceerde vrijdagochtend uit delen van het onderzoek naar de teruggetrokken familie in Ruinerwold. Volgens het OM doet deze publicatie "op grove wijze afbreuk aan de privacy van deze personen". Het is niet bekend hoe de krant de stukken in handen kreeg.

Hoofdofficier Diederik Greive noemt het lek "onacceptabel". "De verantwoordelijken hebben zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben voor de kwetsbare betrokkenen. Het is onbegrijpelijk dat besloten is tot het lekken en het publiceren van de stukken, gezien de gevoeligheid van de informatie. De slachtoffers hebben in vertrouwelijkheid hun verhaal gedaan. Ik ben echt verontwaardigd over het blijkbaar bewuste besluit het dossier te lekken en door dit niveau van berichtgeving."

Donderdag meldde het OM dat de vader van het gezin, de 67-jarige Gerrit Jan van D., verdacht wordt van het seksueel gebruiken van twee van zijn kinderen. Het gaat om vermeend misbruik van twee van de drie oudste kinderen. Zij hadden het huis verlaten, voordat het teruggetrokken gezin ontdekt werd.

Naast de vader zit ook een bevriende klusjesman, Josef B., nog vast. Hij en Van D. worden ook verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de gezinsleden.

Kinderen vertellen hun verhaal in documentaire

Donderdag werd ook bekend dat documentairemaker Jessica Villerius een documentaire gaat maken waarin de oudste vier kinderen van het gezin hun verhaal zullen doen. Zij hebben onder meer tegen haar gezegd dat zij zich "herkennen in de tenlastelegging en vertrouwen op een goed rechtsverloop".

De politie ontdekte het Ruinerwoldse gezin begin oktober na een tip van de oudste zoon. Hij woonde op dat moment nog in de boerderij toen hij aan de bel trok in een lokale kroeg. Vervolgens doorzochten agenten de boerderij en troffen zij in een kleine, af te sluiten ruimte de overige kinderen en de vader aan.