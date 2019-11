Bij werkzaamheden aan de A1 bij Deventer zijn onderdelen van een V1 gevonden, een Duits wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Bouwbedrijf Heijmans stuitte afgelopen zomer tijdens graafwerkzaamheden op de onderdelen. Volgens de EOD is het object, dat in de grond ligt, circa 15 bij 15 meter groot.

De EOD en het bouwbedrijf stellen een plan op om de V1 komend voorjaar te verwijderen. De werkzaamheden aan de verbreding van de Rijksweg kunnen gewoon doorgaan. Er is geen gevaar voor de omgeving en er is volgens de gemeente ook geen sprake van bodemverontreiniging door spring- of brandstof.

De V1 (Vergeltungswaffe 1) was een onbemand straalvliegtuig dat de Duitse Luftwaffe (luchtmacht) gebruikte als vliegende bom. Het wapen werd tijdens de oorlog veelvuldig ingezet om geallieerde doelen te bombarderen.

De Duitsers hadden in 1944 diverse lanceerhellingen neergezet in Overijssel en de Achterhoek. De V1's in Oost-Nederland werden met name afgevuurd richting de haven van Antwerpen vanwege het Ardennenoffensief. Niet alle V1-lanceringen waren echter succesvol; honderden V1-bommen stortten vroegtijdig neer op plaatsen in Nederland.

Een dwarsdoorsnede van de V1. (Bron: Getty Images)