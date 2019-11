Vrijdag is het wisselend bewolkt en zonnig. In de kustprovincies kunnen er wat buien vallen. Later op de dag klaart het overal op. Er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt maximaal 9 graden.

Langs de kust en aan het IJsselmeer kan de noordwestenwind vrij krachtig zijn. Ook in het Waddengebied staat er een krachtige wind.

Dit weekend blijft het overwegend droog. Het wordt wel kouder. 's Nachts en in de vroege ochtend kan er landinwaarts sprake van vorst zijn.

Zaterdag komt de zon door. Vooral in het noorden regent het dan soms licht. Zondag is het vooral bewolkt. Overdag wordt het maximaal 7 graden.

In Limburg is er zondag een kans van ongeveer 20 procent op (natte) sneeuw.