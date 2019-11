De zoekactie naar de twee bemanningsleden van een Urkse viskotter op de Noordzee vlak bij Texel is donderdag rond 17.00 uur gestaakt. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft elf uur lang met meerdere reddingsboten, een kustwachtvliegtuig en twee reddingshelikopters naar de opvarenden gezocht, maar heeft hen nog niet gevonden.

KNRM zal vrijdagochtend geen nieuwe zoekactie opstarten, en spreekt vanaf 17.00 uur van een bergingsactie in plaats van een reddingsactie. Wel blijft een schip van de Nederlandse Kustwacht in de buurt van de gezonken viskotter om deze in de gaten houden. Andere schepen en viskotters mogen blijven zoeken en zullen vanuit het Kustwachtcentrum worden gecoördineerd.

De kustwacht in Den Helder ontving donderdag om 5.46 uur een noodmelding van het noodbaken van de viskotter UK165 met de naam Lummetje. Een dergelijk signaal wordt verstuurd als een baken in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als een schip zinkt.

Het marineschip, de Zr. Ms. Makkum, wist de garnalenkotter rond 9.25 uur met sonarapparatuur te lokaliseren. De twee opvarenden, een 27-jarige en 41-jarige man uit Urk, zijn nog vermist.

Vanwege het slechte weer en de hoge golven konden duikers niet afdalen naar het wrak. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar het vergaan van de viskotter.

Ineke Bakker, de burgemeester van Urk, heeft donderdagmiddag de twee getroffen families bezocht om hen sterke te wensen. Bakker roept de bewoners van Urk op respect te hebben voor het verdriet en de onzekerheid van de families.