De Haagse burgemeester Johan Remkes houdt bij het besluit over het toelaten van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling geen rekening met mogelijke onrust tijdens Oud en Nieuw in de stad. Remkes liet donderdagavond na een debat in de Haagse gemeenteraad weten dat de overheid "zich daar nooit door mag laten chanteren".

Voordat de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp werden gehouden, was het in het verleden tijdens de jaarwisseling vaak onrustig in Den Haag.

In veel straten werden vuurstapels gemaakt of auto's in brand gestoken. De vreugdevuren namen een groot deel van die onrust weg.

Maar Remkes benadrukte donderdag dat zich daardoor laten chanteren "niet de attitude van deze burgemeester" is. "En ik proef dat dat ook bij de meerderheid van de raad het geval is."

Vreugdevuren gaan 'hoogstwaarschijnlijk' niet door

Deze week schreef Remkes in een brief aan de gemeenteraad dat de vreugdevuren "hoogstwaarschijnlijk niet door zullen gaan".

Reden daarvoor is onder meer "het ontbreken van een aantoonbare professionele organisatie". Ook hebben hulpdiensten geen positief advies uitgebracht.

"In de brief staat niet dat het college de vreugdevuren rücksichtslos wil schrappen. Die waarneming is bezijden de waarheid", aldus Remkes.

Hij noemde het "twijfelachtig" of de vergunning tijdig rond kan komen. "We moeten niet de illusie hebben dat in de beperkte tijd nog veel werk kan worden verzet."

Dinsdag neemt het Haagse college een besluit over of de vreugdevuren in de nieuwjaarsnacht door mogen gaan.

Geen antwoord op vraag over extra hulpdiensten

Burgemeester Remkes kreeg de vraag voorgelegd of met Oud en Nieuw extra hulpdiensten achter de hand worden gehouden als de vreugdevuren worden verboden. Maar daar wilde Remkes niet op ingaan.

"Op dat soort vragen ga ik niet antwoorden", zei hij. "Er wordt wel met een aantal scenario's rekening gehouden, maar welke dat zijn? Dat hoort u niet van mij. Dat zou ik totaal onjuist vinden. Dan roep je het onheil over je af."

"Mijn vertrouwen in mensen is groot", vervolgde Remkes. "Dus ik ga er vanuit dat het streven in Scheveningen, Duindorp, Laak en Escamp er primair op is gericht om er een mooi en vrolijk feest van te maken."

'Terdege bewust dat we aan ramp zijn ontsnapt'

Voorafgaand aan het debat deden de organisatoren van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp nog een laatste poging het college ervan te overtuigen dinsdag toestemming te geven voor de vreugdevuren.

"We zijn ons er terdege van bewust dat we vorig jaar aan een ramp zijn ontsnapt. Daarom doen we een beroep op de raad om inzichtelijk te krijgen waar het nog aan schort, zodat we gezamenlijk dit plan kunnen verbeteren", zei Ab Massa, organisator van het vreugdevuur in Scheveningen.

"We hebben in zeer korte tijd en onder hoge druk een nieuw veiligheidsplan naar eer en geweten opgesteld", aldus Massa. "We hopen dan ook dat dit plan een opmaat is naar het voortzetten van deze traditie."

Haagse partijen lijnrecht tegenover elkaar

Nadat de organisatoren van de vuren zich hadden uitgesproken sprak de Haagse gemeenteraad over de kwestie, waarbij verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.

Tijdens afgelopen jaarwisseling zorgde een harde westenwind voor een vonkenregen boven Den Haag. Op meerdere plekken in de stad braken brandjes uit, wat veel schade opleverde.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht in oktober een kritisch rapport uit over de vreugdevuren, wat leidde tot het opstappen van toenmalig burgemeester Pauline Krikke.