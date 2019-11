Na een drukke ochtendspits verwacht Rijkswaterstaat donderdagavond een "zeer zware avondspits".

Als gevolg van de regen en meerdere ongelukken was er donderdagochtend volgens Rijkswaterstaat sprake van een van de drukste ochtendspitsen dit jaar. Op het hoogtepunt stond er 503 kilometer file.

Omdat al deze mensen in de avond weer naar huis moeten en er wederom regen in aantocht is, verwacht Rijkswaterstaat een flinke avondspits, die omschreven wordt als "zeer zwaar".

De avondspits zal vanaf ongeveer 15.00 uur beginnen, met een piek in de drukte tussen 16.00 en 17.00 uur. Na 17.00 uur zal de drukte weer afnemen.

Rijkswaterstaat raadt aan voor vertrek de drukte op de route te checken.