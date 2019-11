Een kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft een voorwaardelijke schorsing van een jaar gekregen in een tuchtzaak die draait om de dood van de destijds tien dagen oude baby Luna in 2014. Ook hebben drie gynaecologen een waarschuwing ontvangen, is donderdag bekendgemaakt door het tuchtcollege.

Zo wordt de kinderarts verweten dat zij heeft gezorgd voor "ondeugdelijke en chaotische dossiervoering, waardoor het verloop van de gebeurtenissen en de situatie van het dochtertje niet konden worden gecontroleerd".

Volgens het tuchtcollege heeft de kinderarts "diverse zorgwekkende waarnemingen genegeerd". Zo waren er wisselende en ernstig dalende saturatiewaarden bij de baby, waar niet goed naar is gehandeld. "Tot slot is het college van oordeel dat de kinderarts de ouders tijdens de dag onvoldoende heeft geïnformeerd over de conditie van hun dochtertje."

Ook drie gynaecologen zijn gewaarschuwd voor hun aandeel in het gebeuren. Zij waren direct betrokken bij de bevalling. Vijf andere gynaecologen en een anesthesioloog valt volgens het tuchtcollege niets te verwijten. De ouders van baby Luna hadden ook hen betrokken in de tuchtzaak omdat er sprake was van een placenta die niet uit een geheel bestond.

Het tuchtcollege stelt hierover dat dit geen afwijking was, maar een variatie op een gewoonlijk uit één geheel bestaande placenta. Er waren hier in het geval van de moeder verder geen risicofactoren aan verbonden en daarom valt hen niets te verwijten.

De ouders hebben in een interview met RTL Nieuws gezegd dat hun baby als een soort lappenpop ter wereld kwam door zuurstoftekort tijdens de bevalling. Desondanks werd hen toen nog gezegd dat Luna een gezonde baby was.