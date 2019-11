De vader van de teruggetrokken kinderen in Ruinerwold wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn kinderen. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om het misbruik van twee van de drie oudste kinderen, die het huis al voor de ontdekking van de teruggetrokken kinderen hadden verlaten.

Daarnaast is ook gemeld dat uit DNA-onderzoek is gebleken dat alle negen kinderen dezelfde vader en moeder hebben, namelijk de 67-jarige Gerrit Jan van D. en een vrouw die in 2004 is overleden.

De vader en een bevriende klusjesman, Josef B., zitten ook vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de gezinsleden. Aan deze verdenking is ook toegevoegd dat de vader en de klusjesman een 69-jarige man uit Oostenrijk maandenlang zouden hebben vastgehouden in 2009. Er wordt verder niet gemeld wie dit slachtoffer is.

'Wij vertrouwen op een goed rechtsverloop'

De oudste vier kinderen van het gezin hebben documentairemaker Jessica Villerius benaderd om hun verhaal te doen. Zij laten via haar weten dat ze "zich herkennen in de tenlastelegging en vertrouwen op een goed rechtsverloop".

Het gezin werd begin oktober ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop hebben agenten de boerderij doorzocht en in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader gevonden.