De getuigen die hebben verklaard in 1998 Jos B. te hebben zien fietsen met een kind achterop, moeten opnieuw worden gehoord. Dit heeft de rechtbank in Maastricht donderdag besloten nadat B.'s advocaat Gerald Roethof onderzoekswensen had ingediend.

Volgens de getuigen, een vrouw en haar dochter, was de jongen blootsvoets en droeg hij geen shirt. Wel had hij een rode pyjamabroek, wat erop zou kunnen duiden dat het hier ging om Nicky Verstappen. Roethof krijgt de kans om de getuigen verder te ondervragen bij de rechter-commissaris.

Ook heeft de rechtbank andere verzoeken van de advocaat ingewilligd. Zo mag een deskundige die misbruik van Nicky heeft vastgesteld worden gehoord.

Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de DNA-sporen die op het lichaam en de kleding van Nicky zijn gevonden. Het gaat onder meer om sporen van andere personen. Het DNA van B. is op 21 plekken gevonden, waarvan het merendeel op het ondergoed van Nicky. Het gaat hier niet om bloed of sperma, maar om huidschilfers en haar.

Verzoek om nadere bloedtesten afgewezen

Roethof had tijdens de vorige zitting ook om nader onderzoek naar het bloed van Nicky gevraagd. Zo vroeg hij zich af of het kind niet bijvoorbeeld door een slangenbeet om het leven kon zijn gekomen.

De rechtbank stelt donderdag dat "de raadsman echter niet heeft aangegeven welke soorten slangen met een dodelijke beet überhaupt op de Brunssummerheide zouden voorkomen". Dit is voor de rechtbank een reden om het verzoek af te wijzen.

Het verzoek om een verhoor van personen die met onder meer het vervoer van het lichaam van het kind te maken hebben gehad, is eveneens afgewezen. De rechtbank vindt dat ook dit niet goed is onderbouwd.

De rechtbank heeft besloten dat B. langer moet blijven vastzitten. De volgende niet-inhoudelijke zitting in de zaak zal in februari plaatsvinden. De planning is dat de zaak in maart inhoudelijk wordt behandeld.

Jos B. vervolgd voor gekwalificeerde doodslag

Het kind verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn groepsgenoten merkten die ochtend dat Nicky niet meer in zijn bed lag. De volgende avond werd zijn lichaam op de heide gevonden.

De doodsoorzaak is nooit vastgesteld, maar het OM denkt dat Nicky door verstikking om het leven is gekomen. Jos B. wordt vervolgd voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag. Dit betekent dat justitie denkt dat B. Nicky om het leven heeft gebracht om het misbruik te verhullen.