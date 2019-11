De kustwacht is donderdagochtend op de Noordzee vlak bij Texel een grote zoekactie gestart vanwege een vermiste Urkse viskotter. Aan boord van het schip bevinden zich twee personen.

De kustwacht in Den Helder ontving om 5.46 uur een noodmelding van het noodbaken van de viskotter UK165 met de naam Lummetje. Een dergelijk signaal wordt verstuurd als een baken in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als een schip zinkt.

De kotter bevond zich op ongeveer 7 kilometer ten westen van Texel. Een helikopter heeft in de buurt van die locatie een vlot zien drijven zonder personen erop. Volgens de kustwacht is het weer momenteel erg slecht. Er is sprake van een windkracht 5 à 6 en de golven zijn 1,5 tot 2 meter hoog.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft meerdere reddingsboten, een kustwachtvliegtuig en twee reddingshelikopters ingezet. Ook de Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine is in de buurt en helpt met zoeken. Dit schip heeft sonarapparatuur aan boord om de bodem af te speuren.

Daarnaast zijn meerdere schepen die in de buurt waren op de noodlocatie afgesneld.

Lummetje vertrok woensdagmiddag om 15.57 uur uit de haven van Den Helder. De vissersboot heeft een afmeting van 19,5 bij 5,3 meter en is gebouwd in 1986.